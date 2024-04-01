Ahmet Cin, kazanarak yeniden Pendik Belediye Başkanı oldu: ''Şimdi yeni işler zamanı''

Türk halkı 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa giderek 5 yıl boyunca yaşadıkları şehirlerini yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Çok sürpriz sonuçların çıktığı seçimlerde, bazı yerlerde kıyasıya bir yarış gerçekleşti, bu yerlerden birisi olan Pendik'te Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin adayı Ahmet Cin, ipi göğüsleyerek yeniden Pendik Belediye Başkanı seçildi.

PENDİKTE AHMET CİN YENİDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Çok büyük çekişmeye sahne olan 31 mart yerel seçimlerinde Pendik’te Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Cin kesin olmayan sonuçlara göre Pendiklilerden yüzde 44.71 (187.646) oy alarak yeniden belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

SANDIKLARIN YÜZDE YÜZÜ AÇILDI

Sandıkların yüzde %100'ünün açıldığı ancak yüksek seçim kurulunun geçici olarak açıkladığı sonuçlara göre toplam 545 bin 549 seçmenin, 432 bin 347 oyun kullanıldığı ve geçerli oyların yüzde 44.71 (187.646) oy alarak yeniden belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan seçim yarışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Süleyman Tarık Balyalı, ise geçerli oyların %42.77 ile (179.495) seçmenin oyunu alarak ikinci oldu.