YSK Başkanı Yener, kesin olmayan son seçim sonuçlarını açıkladı!

YSK Başkanı Yener: "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır"
Yüksek seçim kurul başkanı Ahmet Yener kesin olamayan son seçim sonuçlarını açıkladı.
YSK Başkanı Yener: "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır."
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)