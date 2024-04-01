YSK Başkanı Yener, kesin olmayan son seçim sonuçlarını açıkladı!

Yüksek seçim kurul başkanı Ahmet Yener, kesin olamayan son seçim sonuçlarını açıkladı. Açıklanan oranlara göre işte sonuçlar...

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YSK Başkanı Yener, kesin olmayan son seçim sonuçlarını açıkladı!

YSK Başkanı Yener: "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır"

YSK Başkanı Yener, kesin olmayan son seçim sonuçlarını açıkladı!

Yüksek seçim kurul başkanı Ahmet Yener kesin olamayan son seçim sonuçlarını açıkladı.

YSK Başkanı Yener: "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır."

YSK Başkanı Yener, kesin olmayan son seçim sonuçlarını açıkladı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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