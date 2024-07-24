Elon Musk’tan çağrı: Yapay zeka ilerlemelerini övdü

Tesla CEO’su Elon Musk, otomobil üreticisi ve xAI arasındaki bağlantıların yanı sıra robotikteki ilerlemesini vurguladı. Yapay zeka konusunda da iddialı olan Musk’tan önemli bir çıkış geldi.

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Elon Musk’tan çağrı: Yapay zeka ilerlemelerini övdü

Tesla CEO'su Elon Musk, otomotiv şirketinin Salı günü ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında yaptığı yapay zekadaki ilerlemeleri övdü.

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Bir saatlik görüşme sırasında Musk, Tesla mühendislerinin şirketi yapay zeka ve robotik alanındaki rekabetin önüne koyduğunu söyledi. Musk,

“Diğerleri AI robotik yığınının farklı kısımlarını takip ederken, biz hepsini takip ediyoruz. Bu, daha iyi maliyet kontrolü, daha fazla ölçek, daha hızlı pazarlama süresi ve üstün bir ürün sağlar. Sadece otonom araçlara değil, otonom insansı robotlara da uygulanır.”

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İNSANSI ROBOTLARA DÖNÜŞ

Tesla'nın Optimus insansı robot serisi ile robotikteki çalışmalarla öne çıkıyor. Musk, Tesla'nın büyük ölçekli, yüksek yararlı, genelleştirilmiş insansı robotlar oluşturmak için gerekli tüm bileşenlere sahip olduğunu söyledi.

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Musk, otonom ulaşım için yaklaşık 5 trilyon dolarlık ve genel amaçlı insansı robotlar için daha da yüksek bir piyasa değeri tahmin eden bir ARK Invest analizinden alıntı yaptı.

Musk ayrıca, üretici AI şirketi xAI'nin, bazı yapay zeka uzmanlarının Tesla'ya özgü projeler yerine genel yapay zeka (AGI) üzerinde çalışmayı tercih ettiği için kurulduğunu açıkladı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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