Çorum'da bir evde tüpten sızan gaz büyük bir gürültü ile patladı!

Çorum’un İskilip ilçesinde mutfaktaki tüpün sızıntı yapması sonucu evde sıkışan gaz bir anda bomba gibi patladı. Patlamada yaralanan 1 kişi yaralı hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Çorum'da bir evde tüpten sızan gaz büyük bir gürültü ile patladı!

Çorum’un İskilip ilçesinde tüpten sızan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Olay, Erenler Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, tek başına yaşayan Şuayip Vural’a (63) ait evde bilinmeyen bir sebeple tüpten sızan gaz önce mutfağın, ardından da tüm evin içine doldu. Çay demlemek için ocağın başına geçen Vural, çakmağı çaktığında patlama oldu. İçeride biriken gazın basıncın etkisiyle bomba gibi patladığı evde hasar oluştu. Evin pencere çerçevesi patlamanın etkisiyle yerinden söküldü. Patlamanın ardından yüzünde ve ayaklarında yanık oluşan Vural, dumanla kaplanan evde mahsur kaldı. O sırada yoldan geçen Bayram Çatalbaş, eve girerek patlamada yaralanan Vural’ı dışarı çıkardı.

Çorum'da bir evde tüpten sızan gaz büyük bir gürültü ile patladı!
İhbar üzerine olay yerine polis, İskilip Belediyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam İskilip’teki tedavisinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çorum'da bir evde tüpten sızan gaz büyük bir gürültü ile patladı!
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdiSSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatlarıAltın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları

E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!

Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştıBankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı, “Sibergöz-14” Operasyonunda 120 şüphelinin yakalandı!Bakan Ali Yerlikaya açıkladı, “Sibergöz-14” Operasyonunda 120 şüphelinin yakalandı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
'Sibergöz-14' operasyonuyla çökertilen şebekenin lüks arabaları sergilendi!
'Sibergöz-14' operasyonuyla çökertilen şebekenin lüks arabaları sergilendi!
Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!
Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!
Kıbrıs Barış Harekâtında görev almıştı, çürüyen savaş gemisi hurdaya kaldırıldı
Kıbrıs Barış Harekâtında görev almıştı, çürüyen savaş gemisi hurdaya kaldırıldı
İBB Arıtma Tesisi’ndeki yan baktın cinayetinde yeni detay! Meğer bir kaç ay önce ...
İBB Arıtma Tesisi’ndeki yan baktın cinayetinde yeni detay! Meğer bir kaç ay önce ...
Son Haberler
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Odasından çıkmayan gencin ailesi, kapıyı kırıp içeri girince şok oldu!
Odasından çıkmayan gencin ailesi, kapıyı kırıp içeri girince şok oldu!
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
Odasından çıkmayan gencin ailesi, kapıyı kırıp içeri girince şok oldu!
Odasından çıkmayan gencin ailesi, kapıyı kırıp içeri girince şok oldu!
Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!
Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!
Kocaeli şehit ateşi ile yandı! Pençe-Kilit Operasyonunda 1 Piyade Uzman Çavuş şehit oldu!
Kocaeli şehit ateşi ile yandı! Pençe-Kilit Operasyonunda 1 Piyade Uzman Çavuş şehit oldu!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında operasyon genişletildi: 6 şüpheli daha gözaltına alındı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında operasyon genişletildi: 6 şüpheli daha gözaltına alındı
E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!
E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!
Yorumlananlar
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi