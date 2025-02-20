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Çöp dolu evi temizlerken ceset buldular!

Çöp dolu evi temizlerken ceset buldular: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki Coşkun Çiçek, çöple doldurulmuş evinde ölü bulundu.

Çöp dolu evi temizlerken ceset buldular!
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Çöp dolu evi temizlerken ceset buldular!

Manisa'da yalnız yaşayan kişi çöp dolu evde ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Coşkun Çiçek, çöple doldurulmuş evinde ölü bulundu. Evin boşaltılması için giden belediye ekipleri, içeri girdiklerinde Çiçek'in hareketsiz yattığını fark etti.

Çöp dolu evi temizlerken ceset buldular!

Çöp dolu evi temizlerken ceset buldular

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Coşkun Çiçek, çöple doldurulmuş evinde ölü bulundu. Evin boşaltılması için giden belediye ekipleri, içeri girdiklerinde Çiçek'in hareketsiz yattığını fark etti.

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Kaynak:AA

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