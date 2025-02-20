BİM'e cezalar peş peşe geldi: Bir kötü haber daha!

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası verdi. Büyük ses getiren bu cezanın ardından şirkete bir kötü haber de Borsa İstanbul'dan geldi.