SGK Uzmanından işte, o formül: 900 gün prim ödeyerek emekli olun!

900 GÜN PRİMLE EMEKLİ OLMA

SSK'lı kişinin vefatı durumunda eşine dul aylığı bağlanması için gerekenler söz eden Karakaş, “5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme şartları aranır. Arkadaşınızın eşi aranan şartları sağladığından; eşinden dul aylığı bağlatabilir. Burada yine SGK diyor ki ölen kişinin sigorta başlangıcı 5 yıl öncesine dayanıyorsa girişi ve dolayısıyla SSK'lı olarak 900 gün primi varsa ben dul maaşı bağlarım. Yine diyor ki malulen emekli olmak istiyorsan 1800 primle senin malulen emekli ederim. Eğer malul isen ben seni malul kabul edersem ama sigorta girişin bugünden geriye dönük en az 10 yıl olması gerekiyor” sözlerini kaydetti.