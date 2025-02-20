SGK Uzmanından işte, o formül: 900 gün prim ödeyerek emekli olun!

SGK Uzmanından işte, o formül: Emekliler adına az bir prim ödemesi ile emekli olmak bundan böyle mümkün hale gelebilecek.
SGK Uzmanı İsa Karakaş bu konuda bazı açıklamalar yaparak şartlar ile kolay sigortalılık yöntemlerinden söz etti.
SSK, Bağ-Kur kapsamında olan çalışanlar, artık kolay yoldan emekli olabilecekler. Az bir prim ödeyerek emekli olmak adına bazı tüyolar veren SGK Uzmanı İsa Karakaş gerekenlerin bunlara yapılması gerektiğini hatırlattı.
ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜNÜ VERDİ
900 gün prim ödeyerek dul ve eğitim maaşı almanın mümkün olabileceğini söyleyen Karakaş, “Az primi olanlar dikkat. Az primle nasıl emekli olabiliriz, bunu anlatacağım. 900 gün primle dul ve eğitim maaşı almak mümkün. Yine 1800 gün primle gün primle malul maaşı almak mümkün ve yine 3600 gün primle emeklilik mümkün ancak bunların şartları var” dedi.
İlk defa sigortalı olunan tarihin önemine dikkat çeken Karakaş, “Çocuklarınız varsa 18 yaşını doldurmuşlarsa bir an önce yasal olarak e-devletten 4B isteğe bağlı sigortalılıklarını yapın. Sigortalılık başlangıcı şimdiden başlasın. Sigortalılık başlangıcı o kadar önemli ki bu başlangıç eskiye doğru gitmediği zaman birçok haklardan mahrum kalıyorsunuz” ifadelerine yer verdi.
900 GÜN PRİMLE EMEKLİ OLMA
SSK'lı kişinin vefatı durumunda eşine dul aylığı bağlanması için gerekenler söz eden Karakaş, “5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme şartları aranır. Arkadaşınızın eşi aranan şartları sağladığından; eşinden dul aylığı bağlatabilir. Burada yine SGK diyor ki ölen kişinin sigorta başlangıcı 5 yıl öncesine dayanıyorsa girişi ve dolayısıyla SSK'lı olarak 900 gün primi varsa ben dul maaşı bağlarım. Yine diyor ki malulen emekli olmak istiyorsan 1800 primle senin malulen emekli ederim. Eğer malul isen ben seni malul kabul edersem ama sigorta girişin bugünden geriye dönük en az 10 yıl olması gerekiyor” sözlerini kaydetti.
Karakaş, “Sadece 3600 gün primi olanlar için de eğer ki sigorta girişiniz yani ilk sigortanız 8 Eylül 99 ve öncesi ise SSK'lı iseniz yani Şimdiki ismiyle 4A'LI sigortalı iseniz sadece 3600 gün prim ve Yaş koşulunu Yerine getirdiğiniz zaman kadınlar 58 erkekler 60 yaşında 3600 gün primle emekli olabiliyorsunuz” sözlerine yer verdi.
Karakaş ayrıca, “Az primle emeklilik mümkün. Yine baktığımız zaman mesela 9 Eylül 99 ve 30 Nisan 2008 arası bir girişiniz varsa yani emeklilikte kademe kapsamında iseniz bu durumda SGK diyor ki sigortalık süreniz 25 yıl geriye doğru gidiyorsa ve 4500 gün priminiz varsa az primle emekli olmanız mümkün diyor” dedi.