Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!

O, araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!

Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçlar trafiğe çıkamayacak! İşte, önemli ayrıntılar...

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Ankara'da sahte içki yine öldürdü: Ölü sayısı 63'e yükseldi!

Vali Gül'den beklenen, o açıklama: 21 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Kerimcan Durmaz'a tahliye kararı: O, arkadaşının sevinci kameralara böyle yansıdı!