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Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!

Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçlar trafiğe çıkamayacak! İşte, önemli ayrıntılar...

Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!
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O, araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!

Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçlar trafiğe çıkamayacak! İşte, önemli ayrıntılar...

Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla, o araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

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Kaynak:AA

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