  Çocukların oynadığı torpil facia getirdi: 2 yaşındaki bebek gözünü kaybetti!

Çocukların oynadığı torpil facia getirdi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alpaslan Y. (2), ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı.

2 yaşındaki bebek torpil nedeniyle gözünü kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alpaslan Y. (2), ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alpaslan Y.'nin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana geldi.

SAĞ GÖZÜNDEN YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Y., ateşlenen torpilin patlamasıyla sağ gözünden yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Y.'ye burada ilk müdahale yapıldı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen Alpaslan Y., ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

