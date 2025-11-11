Çocukların oynadığı torpil facia getirdi: 2 yaşındaki bebek gözünü kaybetti!
2 yaşındaki bebek torpil nedeniyle gözünü kaybetti!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alpaslan Y. (2), ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alpaslan Y.'nin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana geldi.
SAĞ GÖZÜNDEN YARALANDI
Alınan bilgiye göre, Alpaslan Y., ateşlenen torpilin patlamasıyla sağ gözünden yaralandı.
Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Y.'ye burada ilk müdahale yapıldı.
GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen Alpaslan Y., ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
