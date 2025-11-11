Altın yeni rekora mı koşuyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

  1. Anasayfa
Yayınlanma:
Altında yükseliş devam ediyor, yeni bir rekor mu geliyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel kuyumcu altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları grafik ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel ekonomik yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Zayıf seyreden küresel ekonomik veriler, dünya genelinde büyüme endişelerini tetiklerken, bu durum risk iştahını düşürerek yatırımcıları altına yönlendirdi. ABD'de federal hükümetin açılacağı haberi ile altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü. Altın fiyatları ABD'deki hükümet krizini sona erdirecek olan geçici bütçe üzerinde anlaşma sağlanması ve ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayında faiz indireceğine yönelik yatırımcı beklentileri ile yükselişini sürdürdü. Spot altın, pazartesi sabahı piyasalarda adeta zirve yaptı. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları piyasalardaki son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte kuyumcu altın fiyatları canlı takip ekranı...

Altın fiyatları canlı takip ekranı anbean güncelleniyor. Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Küresel ekonomik yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itti, bu durum altın fiyatlarını yeniden 4 bin doların üzerine taşıdı. Ons altın, yeni haftaya sert yükselişle başlarken, bugün gram altın, çeyrek altın, başta olmak üzere altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın alış-satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Sabah saatlerinde 4148 dolar seviyesinin üzerini gören altının ons fiyatı şu sıralar 4110 dolardan işlem görüyor.

Yurt içi piyasalarda altının gramı 5622 TL'den alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da gram altın 5837 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ise 9522 TL seviyesinde seyrediyor.

YATIRIMCILAR ARALIK’TA FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasaların beklentisi de altına destek vermeye devam ediyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.628,33 TL

Satış: 5.629,03 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 11 KASIM 2025

Alış: 9.448,00 TL

Satış: 9.527,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 11 KASIM 2025

Alış 4.142,52 Dolar

Satış: 4.143,04 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 11 KASIM 2025

Alış: 37.652,00 TL

Satış: 37.960,00 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış- 37.838,97 TL

Satış- 38.803,35 TL

