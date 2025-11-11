Altın yeni rekora mı koşuyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altında yükseliş devam ediyor, yeni bir rekor mu geliyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel kuyumcu altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları grafik ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel ekonomik yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Zayıf seyreden küresel ekonomik veriler, dünya genelinde büyüme endişelerini tetiklerken, bu durum risk iştahını düşürerek yatırımcıları altına yönlendirdi. ABD'de federal hükümetin açılacağı haberi ile altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü. Altın fiyatları ABD'deki hükümet krizini sona erdirecek olan geçici bütçe üzerinde anlaşma sağlanması ve ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayında faiz indireceğine yönelik yatırımcı beklentileri ile yükselişini sürdürdü. Spot altın, pazartesi sabahı piyasalarda adeta zirve yaptı. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları piyasalardaki son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte kuyumcu altın fiyatları canlı takip ekranı...