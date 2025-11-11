Meteorolojiden uyarı! Hava soğuyor sağanak yağış geliyor: 11 Kasım 2025 hava durumu, sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde doğusu puslu, yer yer sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde batısı yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok