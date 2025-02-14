CİMER'e yapılan şikayet 30 milyon vurgun yapan tefeci şebekeyi çökertti!

İzmir merkezli büyük bir tefecilik ve dolandırıcılık ağı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan bir şikayetle ortaya çıkarıldı. "Hücre-11" operasyonunda, 30 milyon lira haksız kazanç elde eden suç çetesi çökertildi. Şüpheliler, kumar oynayan ve para kaybeden kişilere faizle borç vererek, ödeyemedikleri takdirde mallarına el koyuyordu. Emniyetin operasyonu ile 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de faaliyet gösteren suç şebekesi, kumar oynayan kişileri tuzağa düşürmek için çeşitli yöntemler kullanıyordu. Şüpheliler, kahvehanelerde kumar oynattıktan sonra borçlanan kişilere yüzde 25'e varan faizlerle para veriyordu. Borçlarını ödeyemeyen mağdurlar ise zorla çek ve senet imzalatılarak tehdit ediliyordu.

CİMER Şikayeti Suç Ağını Ortaya Çıkardı

Bir mağdurun, CİMER üzerinden yaptığı başvuru üzerine, polis harekete geçti. Teknik ve fiziki takipler sonucu, şüphelilerin kahvehanelerdeki kumar faaliyetleri ve sonrasında borç verdikleri kişilerden çek ve senet aldıkları tespit edildi. Böylece suç şebekesinin faaliyetleri deşifre oldu.

Faizli Borç Verme ve Zorla El Koyma

Şüpheliler, borç alan kişilere faizli para vererek onları borçlandırıyor ve ödeme güçlüğü çekenlerden dükkan, tarla, arsa gibi mallarına el koyuyordu. Ayrıca, ödeyen kişilerin çek ve senetleri geri verilmeden, baskı ile daha fazla para talep ediliyordu.

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30 Milyon Liralık Haksız Kazanç

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 160 tefecilik ve dolandırıcılık olayında 139 mağdurdan toplamda 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Mağdurların mal varlıklarına el koyulurken, bazı kişilere de icra takibi başlatıldı.

Operasyon ve Gözaltılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 11 Şubat'ta gerçekleştirilen "Hücre-11" operasyonunda, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sonucunda, 24 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı ve soruşturma sürdürülüyor.

İzmir'deki bu büyük operasyon, vatandaşları hedef alan bir suç ağının deşifre edilmesini sağladı. Polis, mağduriyet yaşamış başka kişileri de tespit etmeye devam ediyor. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüphelilerin suçlarının boyutları daha da netleşecek.

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