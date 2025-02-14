Derbi heyecanı başlıyor! Hakemler belli oldu: İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Derbi heyecanı başlıyor! Hakemler belli oldu: Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları belli oldu. İşte, o hakemler...
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları belli oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan derbi maçı. Bu önemli karşılaşmanın hakemi, Cihan Aydın olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçların hakemlerini Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirledi.
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlarken, maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Haftanın hakemleri, özellikle derbi maçında görev alacak hakemle birlikte dikkat çekiyor. İşte haftanın hakem atamaları:
Beşiktaş-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Cihan AydınBeşiktaş ve Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak olan derbinin hakemi, Cihan Aydın oldu. Bu önemli karşılaşmada Aydın, tarafsız bir yönetimle maçı yönetecek. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki bu heyecan dolu mücadelede hakem kararları büyük önem taşıyor.
Haftanın Diğer Hakem AtamalarıHaftanın diğer maçları için yapılan hakem atamaları da belli oldu. İşte Süper Lig'deki 24. haftanın hakemleri:
* Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam* Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün* Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler* Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın* Hatayspor-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe* Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu* Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol* Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan* Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük
Derbi Heyecanı BaşlıyorBeşiktaş-Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in 24. haftasında heyecanla beklenen maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Cihan Aydın’ın bu zorlu karşılaşmada nasıl bir yönetim sergileyeceği, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Futbol Dünyası Merakla Takip EdiyorBu hafta oynanacak maçların hakem atamaları, futbol dünyasında merakla takip ediliyor. Hakemlerin vereceği kararlar, maçların seyrini belirleyecek. Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki derbinin yanı sıra, diğer Süper Lig karşılaşmalarındaki hakemlerin de performansları merakla izlenecek. Herkesin gözü, hakemlerin kararlarında olacak.