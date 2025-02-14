Derbi heyecanı başlıyor! Hakemler belli oldu: İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları belli oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan derbi maçı. Bu önemli karşılaşmanın hakemi, Cihan Aydın olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçların hakemlerini Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirledi.