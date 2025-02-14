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Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül!

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Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül!
Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: 13 Şubat 2025 tarihli Survivor All Star ödül oyunu, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 1 17

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: 13 Şubat 2025 tarihli Survivor All Star ödül oyunu, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 2 27

13 Şubat 2025 tarihli Survivor All Star ödül oyunu, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Dün akşamki bölümde, takımlar ödül için zorlu parkurda yarıştı. Kazanan takımın akşam yemeği yiyeceği ödül için yapılan mücadele, ödül oyununu kazanan takım ve gerginliklere sahne oldu. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 3 37

Dün akşam Survivor All Star’da, ödül oyunu için takımlar büyük bir mücadele verdi. Hız, güç ve dengenin ön planda olduğu parkurda, kırmızı takım zorlu etabı 12-4 gibi farklı bir skorla kazandı. Kırmızı takım, oyun boyunca gösterdiği üstün performansla ödülü kazanan taraf oldu.

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 4 47

İlk Etapta Kırmızı Takım Üstünlük Sağladı
Oyun, Hikmet ile Sema’nın karşı karşıya geldiği ilk etapla başladı. Hikmet, Sema’yı yenerek kırmızı takıma avantaj sağladı. Bu kazançla birlikte kırmızı takım, oyuna psikolojik üstünlükle başladı ve geri dönüşü mümkün kılmadı.

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 5 57

Finalde Asena Öne Çıktı
Ödül oyununda finale Asena ve Tuğba arasında bir yarış kaldı. Finalde Asena’nın aldığı sayı ile kırmızı takım galibiyeti elde etti. Bu zafer, kırmızı takımın moral kaynağı oldu ve ödül kazanan takım olarak ödüllerini almaya hak kazandı.

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 6 67

Pınar ve Sema Arasında Gerginlik
Ödül oyunu öncesi, Pınar ve Sema arasında yaşanan gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Önceki gün takım seçimleri nedeniyle sinirlenen Pınar, adayı terk etmek istediğini dile getirmişti. Bu gerginlik, ödül oyununun hemen öncesinde tekrar alevlendi. Sema, parkurda elenmek istediğini belirtirken, Pınar ise Sema'nın kendisini oyunlara çekmeye çalıştığını söyledi ve meydan okudu.

Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül! 7 77

Ödül Oyununun Sonuçları
Survivor All Star ödül oyununu kırmızı takım kazandı ve akşam yemeği ödülüyle ödüllendirildi. Ancak, ödül oyunundaki gerginlikler ve bireysel çatışmalar, takım dinamiklerini etkilemiş gibi görünüyor. Bu durum, Survivor All Star’da ilerleyen bölümlerde yeni gelişmelere neden olabilir. Bugün, Survivor'da kazanan takım belli olurken, ekip içindeki gerilimlerin de arttığı görülüyor. Yarışmanın sonraki bölümleri, daha fazla mücadele ve çatışma ile izleyicilerini bekliyor olacak.

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