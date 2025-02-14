Survivor'da gerilim ve heyecan dolu, gece: Zorlu parkur, sonucu kazanılan ödül!

Ödül Oyununun Sonuçları

Survivor All Star ödül oyununu kırmızı takım kazandı ve akşam yemeği ödülüyle ödüllendirildi. Ancak, ödül oyunundaki gerginlikler ve bireysel çatışmalar, takım dinamiklerini etkilemiş gibi görünüyor. Bu durum, Survivor All Star’da ilerleyen bölümlerde yeni gelişmelere neden olabilir. Bugün, Survivor'da kazanan takım belli olurken, ekip içindeki gerilimlerin de arttığı görülüyor. Yarışmanın sonraki bölümleri, daha fazla mücadele ve çatışma ile izleyicilerini bekliyor olacak.