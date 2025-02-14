ABD kuş gribi nedeniyle Türkiye'den tam 15 bin ton yumurta talep etti: Yumurta fiyatları etkilenir mi? Yumurtaya zam mı var?

"İHRACAT İÇ PİYASADAKİ FİYATLARI ETKİLEMEZ"
Bu kapsamda, yumurtada hedeflenen ihracatın üstünde bir ihracat yapılmadığına işaret eden Afyon, "Ramazan ayı öncesi bu ihracatın iç piyasa fiyatlarına etkisi olur algısı oluşturmasın. Çünkü mevcut ihracata hazırlanmış yumurtalarımız bugün X ülkesine gider, yarın Y ülkesine gider, onlar değişebilir. Ama sayı olarak iç tüketimden kesilmez. Amerika'ya olan ihracat veya Amerika'dan bize olan talep iç piyasa fiyatlarını kesinlikle etkilemez. İç piyasa dinamikleri kendi içinde, ihracat rakamları kendi içerisinde şekilleniyor. Ramazan yaklaşırken Amerika'ya giden yumurtaların iç tüketime fiyat olarak tehdit olarak algılanmaması gerekir." dedi.