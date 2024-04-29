Dubai’deki sel felaketiyle gündeme gelmişti: Bulut tohumlama nasıl çalışır?

Geçtiğimiz günlerde Dubai’de büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin birçok yerinde yaşanan dolu yağışı yerel halkı tedirgin etti. akıllara ise bulut tohumlama uygulaması geldi.

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Dubai’deki sel felaketiyle gündeme gelmişti: Bulut tohumlama nasıl çalışır?

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, iki hafta önce Ulusal Meteoroloji Merkezi'ni ikna etti. Yetkililer, bulutlara kimyasal enjekte etmek için uçaklar gönderdi. Ancak bu yağmur beklentinin üzerinde oldu.

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Dubai, geçtiğimiz günlerde sağanakla karşı karşıya kaldı. Seller, okullar ve büyük havaalanı da dahil olmak üzere şehrin çoğunu kapattı. Sel felaketinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dubai’de ve dünya çapında sel için bulut tohumlamanın suçlandığı ilk sefer değil. Şubat ayında, sosyal medya kullanıcıları, Kaliforniya'da bir bulut tohumlama pilot programı üzerinde çalışan yetkilileri, söz konusu fırtınalardan önce teknolojinin kullanılmamasına rağmen, eyaleti vuran fırtınalara neden olmakla suçladı.

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BULUT TOHUMLAMA NASIL ÇALIŞIR?

Bulut tohumlama temel olarak yağmur ve karın doğal olarak meydana geldiği süreci yapay olarak yeniden yaratarak çalışır. Normal bulutlarda, mikroskobik su buharı damlacıkları denizden toz, polen veya tuz gibi atmosferik aerosollere çekilir. Yeterli miktarda su damlacığı bu çekirdeklerin etrafında birleştiğinde buz kristalleri oluşturur.

Bulutlar, tipik olarak özel olarak donatılmış uçaklarla ve aynı zamanda yer tabanlı jeneratörler tarafından, çekirdek görevi görmek ve seçilen bulutların içine ve etrafına genellikle gümüş iyodür parзacıklar yerleştirerek tohumlanır.

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