Cosmopolitan Magazine, Avusturalya’da yeniden yayında: 6 yıllık ara sona eriyor…

Dergi, stil, güzellik, teknoloji, ilişkiler, eğlence, kariyer ve finansal tavsiyeyi kapsayan içeriğin bir karışımıyla çıkış yapacak. Çok kanallı bir marka deneyimi sağlamak için çevrimiçi ve sosyal medyayı kullanan dijital varlıklarla yılda altı basılı sayı planlanmaktadır.

Karbonhidratı kestim diye paylaştı! Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı olay oldu

COSMOPOLİTAN MAGAZİNE, YENİDEN AVUSTURALYA’DA

Cosmopolitan Magazine, altı yıl sonra ilk kez Avustralya'ya dönüyor. KK Basın Yayıncısı Katarina Kroslakova Sky News Avustralya'ya verdiği demeçte, “biz bir dergi yayıncısıyız ve Cosmo'yu bünyemize ekleyebilmek çok heyecan verici” dedi.

Eylül sayısında ayrıca en son sezonluk moda koleksiyonları yer alacak ve makyaj ve saç trendlerini sergileyecek. Kroslakova, “Kendimizi ülke çapında genç kadınlarda yankı uyandıran düşündürücü, anlayışlı gazetecilik ve eğlence sunmaya adadık” dedi ve ekledi;

Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!

“Dijital ve sosyal medyayı kucaklarken, baskı aynı zamanda uzun biçimli hikaye anlatımı için benzersiz ve tamamlayıcı bir fırsat sunuyor. Derinlemesine keşif, kaçış ve dokunsal bir deneyim sağlıyor, bu da özellikle Z kuşağı ve sürekli bağlantıdan bir mola arayan genç bin yıllık okuyucular için çekici.”

Haberin Devamı

Hearst Magazines International'ın editoryal ve marka direktörü kıdemli başkan yardımcısı Kim St. Clair Bodden, Cosmopolitan Australia'nın yeniden lansmanının bu ikonik marka için heyecan verici bir sonraki bölümü işaret ediyor.

Eski Survivor yarışmacısı şoku yaşadı! Sevgilisini başka kadınla yakaladı