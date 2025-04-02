Çikolata ambalajı ele verdi: Bebek cinayetinin failleri bulundu! İşte önemli ayrıntılar haberimizde...

Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü

Muğla'da 7 yıl önce çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebek dosyası tekrar incelemeye alındı. Çöpte içinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetinin incelenmesiyle bebeğin katil zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Vicdansız anne ifadesinde her şeyi soğukkanlılıkla itiraf etti. Olayı bilen baba ile anne tutuklandı.

ÇİKOLATA AMBALAJI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet etiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını itiraf etti.

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CANİ ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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