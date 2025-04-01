Özgür Özel, Türk malları için boykot çağrısında bulunmuştu! Başsavcılık soruşturma başlattı

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslar için harekete geçti.

BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, boykot çağrılarında bulunan şahıslar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

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