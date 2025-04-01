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Boykot tartışması büyüyor! Ticaret bakanından dikkat çeken açıklama! Tazminat davası açılabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk mallarına karşı isim vererek boykot çağrısı yapması tartışmalar devam ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dikkat çeken bir açıklamada bulunarak zarara uğrayanlar tazminat davası açabilir diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

Boykot tartışması büyüyor! Ticaret bakanından dikkat çeken açıklama! Tazminat davası açılabilir
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Yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel "boykot" çağrısı yaptı. Aralarında bazı medya kuruluşlarının da olduğu birçok şirketi hedef gösteren Özel bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Özel, 2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına destek vererek vatandaşların da katılmasını istedi.

ÖZEL'DEN 2 NİSAN BOYKOTUNA DESTEK ÇAĞRISI

Özel paylaşımında şunları söyledi: "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

"HERKESİ BU BOYKOTA KATILMAYA DAVET EDİYORUM"

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."

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BAKAN BOLAT: FİRMALAR TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

Özel'e tepkiler çığ gibi büyürken Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bolat, firmaların tazminat davası açabileceğini söyledi. Bolat, "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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