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Başkan Erdoğan, merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti

Ramazan Bayramını İstanbul'da ailesi ile beraber geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na giderek merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti

Başkan Erdoğan, merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti
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Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da ailesi ile birlikte geçirdi.

BAYARMI İSTANBUL'DA GEÇİRDİ

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Erdoğan, daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.

ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET EDİP DUA ETTİ

Başkan Erdoğan merhum babası Ahmet Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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