CHP'nin PM toplantısında gerginlik ayyuka çıktı! "Yeter ulan!"

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.

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