CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!

Denizli’nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlamak için CHP ilçe binası balkonuna çıkan kalabalık dehşeti yaşadı. Ağırlığa dayanamayıp çöken balkonda ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!

Denizli’nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı.

3’ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 3’ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!

Sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti

Yaralılardan başına darbe alan ve hayati tehlikesi bulunan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, Tavas Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Palaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatı kaybetti.

CHP'liler kutlama sırasında dehşeti yaşadı! Çöken CHP balkonunda ilçe başkan yardımcısı öldü!

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, “31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yaşadığımız sevincin yanında bir de üzüntü yaşadık. Tavas İlçe Örgütümüzde Başkan Yardımcımız Mehmet Palaz, dün akşamki kutlamalar sırasında balkon çökmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ve biraz önce kendisinin vefat haberini aldık. Ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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