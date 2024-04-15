CHP’li belediyenin ilk icraatı alkollü mekan açmak oldu: Tepki AK Partili vekilden gecikmedi…

Yerel seçimlerin tamalanmasının ardından kazanan adaylar mazbatalarını aldı. İlk görevlerine başlayan belediye başkanları, bulunduğu kentler değişikliğe gidiyor. CHP’ye bağlı bir belediye ise, alkollü bir mekan açarak tepki çekti…

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CHP’li belediyenin ilk icraatı alkollü mekan açmak oldu: Tepki AK Partili vekilden gecikmedi…

31 Mart yerel seçimlerin kazananı CHP oldu. AK Parti ikinci konumda yer aldı. Seçimi kazanan belediye başkanları sırayla mazbatalarını aldı ve görevlerine başladı. Bazı belediye başkanlarının yaptıkları alkış alırken bazılarının yaptıkları da tepki topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından bir alkollü mekan açılışı yaptı. Bu açılış AK Parti tarafından dikkat çekti. AK Partili Bursa Milletvekili Mustafa Varank, belediyenin yaptığını doğru bulmayarak tepkisini ortaya koydu.

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CHP’Lİ BELEDİYEDEN ALKOLLÜ MEKAN

31 Mart mahalli yerel seçimlerinde Mersin’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilen Vahap Seçer kazandı. Kesinleşen sonuçların ardından Seçer, mazbatasını aldı. CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldikten sonra icraatlarından biri de alkollü bir mekan açmak oldu.

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MUSTAFA VARANK’TAN TEPKİ

AK Partili Bursa Milletvekili Mustafa Varank, alkollü mekanın açılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu tür mekanların açılmaması gerektiğini söyledi ve ekledi;

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“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

Bir belediyenin, imkanlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta Anayasamıza aykırı değil mi? Türkiye'nin en pahalı 2. suyunu içen Mersinlilerin vergisiyle böyle bir mekan işletmek hangi belediyecilik zihniyetinin ürünü?”

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