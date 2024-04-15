Ramazan Bayramı’nda Osmangazi Köprüsü yeni bir rekor kırdı: İşte geçen araç sayısı…

Ramazan Bayramı tatili, alınan kararla beraber 9 gün yapıldı. Dün akşam başlayan büyük göçle beraber vatandaşlar tatilini sonlandırdı ve bugün işbaşı yaptı. Tatilde özelliklede doğu ve güney şehirler tercih edilidi.

İstanbul’dan çıkış yapan vatandaşlar ise, ücretli olmasına karşın Osmangazi Köprüsü’nü kullandı. 6 Nisan Cumartesi başlayan tatilde Osmangazi Köprüsü’nde geçiş rekoru kırıldı.

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BAKAN ORALOĞLU’DAN REKOR HAKKINDA PAYLAŞIM

Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016 yılında hizmete açıldı. Yaklaşık 8 senedir hizmet veren köprü, Marmara Denizi’nin incisi oldu. İstanbul’u Ege Bölgesi’ne bağlayan Osmangazi Köprüsü, son zamanlarda daha sık kullanılmaya başlandı.

Özellikle de son bayram tatilinde araç geçiş rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yaptı;

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“Geçiş sayısı, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı oldu. 13 Nisan'da ulaşılan rakamla 24 Haziran 2023'te 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'a çıktı.”

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SÜRE 6 DAKİKAYA İNİYOR

“Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik. Köprü sayesinde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Artık vatandaşlarımız hem kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor.”

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