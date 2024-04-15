Bayram tatilinin kaza bilançosu belli oldu: Dikkatsizlik ve aşırız hız yine can aldı…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 10 gündür yolda bulunan vatandaşların kazadan kaçamadığını aktardı. 8 günü kapsayan kaza bilançosunda yine canlar yanı. Tatil boyunca meydana gelen ufak ve büyük kazalar ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandı.

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BAYRAM TATİLİNİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 günü kapsayan trafik kazaları hakkında bilgilendirme yaptı. 8 günün yer aldığı tatilde toplamda 4 bin 998 kaza meydana geldi. Yaklaşık 5 bin kazadan 66 kişi hayatını kaybetti.

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Ölümlü kaza az olsa da yaralanma 8 bini aştı. Trafik kazalarında 8 bin 352 kişi hafif ya da ağır şekilde yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı;

“Bayram tatilinin 8. gününde 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı.”

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