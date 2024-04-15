Promosyon ödemeleri başladı! O banka 21 bin TL veriyor

Bankalar anlaşmaya vardıktan sonra imzalar atılmaya devam ediyor. Garanti Bankası tarafından bugün 21.000 TL ödeme başlıyor.

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Promosyon ödemeleri başladı! O banka 21 bin TL veriyor

Özel sektör veya emekli fark etmeksizin, milyonlarca kişi promosyon ödemesi almaya hak kazanabilir. Bankalarla imzalanan bir anlaşmanın bir sonucu olarak promosyonlara hak kazanabilirsiniz. Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından emekli promosyonları 12 bin liraya yükseltildi ve özel bankalarda bu güncelleme kampanyaları kapsamında 18 bin liraya kadar yükseldi. Özel sektör çalışanları ve kamu kurum ve kuruluş çalışanları, belirli bir süre içinde promosyon alabilirler.

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Emekliler, 3 yıllık taahhüt imzasına kendi seçtikleri bankadan promosyon ödemesini alırken, çalışanlar işveren ve bankalar arasındaki anlaşmaya göre en fazla ödeme yapan banka ile imzalar. Bankalar da dahil olmak üzere kurum ve kuruluşlar, günlük anlaşmalar hakkında sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapıyor.

Yeni bir maaş indirimi duyurusu, çalınan kişiye 21 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi personeli için yapılan maaş ihalesine çok sayıda banka katıldı. Ancak Garanti Bankası, 21.000 TL ile en yüksek rakamı açıklayarak maaş bankası olmayı hak etti. Çalışanlara özel olarak çeşitli fırsatlar sunulacak olsa da, ödemelerin ilk maaşlarda hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörünün öncülüğünde başlatılan ihale kapsamında Garanti Bankası maaş bankası olarak seçildi ve bugün itibari ile 21.000 TL promosyon ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı.

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