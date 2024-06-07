CHP'li belediye protestolarla gündem olmuştu, şimdi hacizle gündemde!

Belediye çatısı altında çalışan personelin maaşlarını ödeyemediği için sık sık protesto eylemlerine sahne olan CHP'li Foça Belediyesi bu sefer de haciz şoku ile sarsıldı.

Belediye çalışanlarının yanı sıra piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu öne sürülen Foça Belediyesi edinilen bilgiye göre önceki yıl Foça Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işini 5 milyon 138 bin 121 liraya ihale etti. Belediye ile imzalanan sözleşme uyarınca yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Foça Belediyesi firmaya hak edişlerin bir kısmını zamanında ödeyemedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Aradan geçen süreçte belediye ile yüklenici firma arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca firma geçtiğimiz yıl mayıs ayında 2 milyon 305 bin liralık alacağına karşılık Foça Belediyesi hakkında icra işlemi başlattı.

Dün sabah saatlerinde Foça İcra Müdürlüğü personeli ile birlikte belediyeye giden firma avukatları, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın makam odasında bulunan ve içlerinde makam koltuğu, başkan masası ve koltuk takımının da yer aldığı büro malzemelerini haczetti. Haciz işlemi sonrası Başkan Fıçı'nın odası tamamen boşaldı. İzmir'in en önemli turistik ilçelerinden birisi olarak kabul edilen Foça Belediyesi'nin piyasaya olan 2 milyon 305 bin liralık borcu dahi ödeyemediği için haciz işlemi ile karşı karşıya kalması skandal olarak nitelendirildi.

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Foça Belediyesi geçtiğimiz günlerde emlak vergisi, reklam tabela vergisi, çevre temizlik vergisi gibi alacakları için ilçede yaşayan çok sayıda vatandaşın banka hesaplarına bloke koydurtmuştu. Hiçbir şeyden habersiz alışveriş yapan vatandaşlar kasaya ödeme yapmaya gittiklerinde hesaplarında bloke olduğunu görünce büyük şok yaşamıştı. Yaşananlar o süreçte büyük tepki toplamış Foça Esnaf Odası Başkanı konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

KAYINBİRADERİNİ MÜDÜR YAPTI

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer, meclis toplantısında akrabaların işe yerleştirilmesi ile ilgili tepkilere yanıt verdi. Özer, "Ben belediye başkanıysam nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok. Kayınbiraderim burada. O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor ve çalışacak" yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, geçmiş dönemden alacakları olan bir firma tarafından, başkanlık makamındaki masa ve koltuklara haciz işlemi uygulanmak istenildiği konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün belediyemizden geçmiş dönem alacakları olan bir firma, avukatları aracılığıyla belediyemizin makam odasında bulunan masa ve koltuklarına haciz işlemi uygulamak istemiştir. İlçemizin güncel sorunlarını bilerek ve yine tüm bu sorunları çözmek için 2 ay önce seçildiğim başkanlık görevimde tüm eksikliklere, maddi yetersizliklere ve belediye kurumsallığından uzak alışkanlıklara karşı çözüm bulmaya sonuna kadar kararlıyım" dedi.

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