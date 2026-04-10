CHP'li 2 ile yolsuzluk operasyonu: Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'de çok sayıda gözaltı!

CHP'li Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Bolu Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un da gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON! 30 GÖZALTI KARARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.

Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu belirtildi.

BOLU BELEDİYESİ'NE YENİ OPERASYON

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Geçen hafta da belediyede arama gerçekleştirilmiş ve bazı evraklara el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat'ta gözaltına alınan aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı S.C. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özcan'ın Bolu'daki bazı zincir marketlerden haksız menfaat sağladığı ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddia edilmişti.

