Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya tutuklandı mı?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilirken görüntülenen Sarıkaya'nın rahat tavırları dikkat çekerken, ünlü oyuncu Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla ilinde belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmiş, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

İSTANBUL'A DÖNDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışından döndüğü belirlenen ve hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ünlü oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensupları tarafından görüntülenen Sarıkaya'nın rahat tavırları dikkat çekti.

SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu kullanımına ilişkin testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü oyuncu, saç ve kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

