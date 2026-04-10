Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerginliğin yakın zamanda sonuçlanacağına dair umutlar ile düne göre yükseliş seyrinde. Ancak yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı enflasyon baskısı ile ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair umutların azalması ve güçlenen dolar endeksi ile altın son 17 yılın en kötü aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.

Ons altın tüm bu nedenlerden dolayı mart ayını yüzde 13,7'nin üzerinde bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalar da İran savaşı ile beraber resesyon ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Uzmanlar yüksek enerji fiyatlarının oluşturacağı enflasyonun etkisi ile Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmasını çok düşük bir olasılık olarak görmeye başladı. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebi ile altına yöneliyor.