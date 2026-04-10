Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
10 Nisan 2026 09:51
Altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma günü haftanın son günü olması nedeniyle dikkatle takip ediliyor. Yatırımcısı merak ediyor: Altın fiyatları çıkacak mı, düşecek mi? Altın piyasasında son durum ne, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma günü güncellendi. Gram altın, hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkat çeken bir grafikte ilerlemeye devam ediyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla haftalık kapanışa hazırlanan sarı metal yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. “Bugün gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” soruları da bu nedenle araştırılıyor. Özellikle Kapalıçarşı verilerine göre gram altın güne 6.800 TL seviyelerinden başlarken, serbest piyasadaki makas aralıkları ve fiziki altın bulmadaki zorluklar fiyatların 6.900 TL bandına kadar esnemesine neden oluyor. Ekonomi çevreleri, küresel ölçekte ateşkes senaryoları ile ekonomik veriler arasındaki gerilimin altın üzerindeki baskıyı canlı tuttuğunu belirtirken, vatandaşlar güncel rakamları anlık olarak takip ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları
Altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma günü haftanın son günü olması nedeniyle dikkatle takip ediliyor. Canlı - anlık altın fiyatları Kapalı Çarşı gibi ticaretin hızlı gerçekleştiği yerde büyük talep görüyor. Son dönemde düşüş grafiğine giren altın bazı kesimler tarafından alış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı özellikle küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından birisi oluyor. ONS altın tarafındaki dalgalanmaların yurt içindeki gram ve çeyrek altın fiyatlarına doğrudan yansıması, kuyumcularda ve serbest piyasada yoğun bir hareketliliğe neden oluyor. Yatırımcılar "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalıçarşı’dan gelen son veriler alış ve satış arasındaki makas aralığının yeniden şekillendiğini gösteriyor. İşte 10 Nisan altın fiyatları!
ALTINDA YÜKSELİŞ SENARYOSU Analistler ons altının 4.737 dolardaki desteği kırması halinde 4.604-4.663 dolar aralığına gerilemesini bekliyorlar. 4.787 dolarda bir direnç olduğuna da işaret eden analistler, bu seviyenin aşılması halinde 4.820-4.855 dolar aralığına çıkış yaşanabileceğini belirtiyorlar.
GÖZLER MART AYI ENFLASYON VERİSİNDE 28 Şubat’ta tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi sonrası yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden altın, son dönemde enflasyon ve faiz beklentileriyle yeniden destek buluyor. Piyasa uzmanları, mart ayında enflasyonun daha da yükselmiş olabileceğini değerlendirirken, açıklanacak olan mart ayı TÜFE verisinin Fed’in faiz politikasına dair en net sinyalleri vermesi bekleniyor.
Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerginliğin yakın zamanda sonuçlanacağına dair umutlar ile düne göre yükseliş seyrinde. Ancak yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı enflasyon baskısı ile ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair umutların azalması ve güçlenen dolar endeksi ile altın son 17 yılın en kötü aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.
Ons altın tüm bu nedenlerden dolayı mart ayını yüzde 13,7'nin üzerinde bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalar da İran savaşı ile beraber resesyon ihtimalini fiyatlamaya başladı.
Uzmanlar yüksek enerji fiyatlarının oluşturacağı enflasyonun etkisi ile Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmasını çok düşük bir olasılık olarak görmeye başladı. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebi ile altına yöneliyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.846,52
Satış: 6.847,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 NİSAN 2026 Alış: 11.286,00
Satış: 11.593,00
ONS ALTIN FİYATI 10 NİSAN 2026 Alış: 4.763,68 Dolar
Satış: 4.764,31 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 10 NİSAN 2026 Alış: 45.143,00 TL
Satış: 46.096,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 NİSAN 2026 Alış: 6,797 TL
Satış: 6,922 TL