Kadıköy Rıhtım Cami'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: Temeli o tarihte atılıyor...

Kadıköy'de inşa edilecek 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Cami için çalışmalarda sona gelindi. Projenin fotoğrafları ortaya çıkarken temel atma tarihi de belli oldu...

Kadıköy'de inşa edilecek 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Cami için çalışmalarda sona gelindi. Projenin fotoğrafları ortaya çıktı. Mayısta temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kadıköy'de 20 bin kişilik Rıhtım Cami'nin inşaatında zemin çalışmaları devam ediyor ve temel atma işlemlerinin Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Caminin inşaat alanı 33 bin 559 metrekare olacak ve 1250 araçlık otopark da projeye dahil edilecek.

Kadıköy'deki mevcut cami kapasitesinin yetersiz olduğu belirtilerek, bu projenin bölgedeki büyük nüfus ihtiyacını karşılayacağı vurgulanıyor.

İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Cami için çalışmalarda sona gelindi. Projenin fotoğrafları ortaya çıkarken, Kadıköy Rıhtım Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve derneğin sekreteri İsrafil Kömürcü, süreçle ilgili bilgi verdi.

"1250 ARAÇLIK OTOPARKI OLACAK"

Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek. Bunun 950'ye yakını kapalı otopark, kalan 300 araçlık olan da açık otopark olacak." dedi.

"ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

İsrafil Kömürcü ise, "Caminin projelendirilmesi büyük oranda tamamlandı. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem denizden hem de karadan sondajla zemini sağlamlaştırıyoruz. En ileri teknolojiyle yüzyıllarca yaşayacak bir eser ortaya konulması için gerekli altyapı çalışmaları ve teknik çalışmalar yapılıyor. Bitiminde temel atmaya geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BU CAMİ BİR İHTİYAÇTI"

Bu caminin ihtiyaç olduğunu söyleyen Kömürcü, "Bu bölgede bu ölçekte bir caminin yapılması için aslında geç kalınmış. Kadıköy, gündüz nüfusu 2 milyona ulaşan çok hareketli bir yer. Buranın yerleşik nüfusu 453 bin civarında. Bu bölgedeki camiler bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce yapılmış mahalle ölçeğinde, mescit ölçeğinde camiler. Yani Kadıköy'ün nüfusu 200 yılda 10 katına çıkmış ama camilerin sayısı, kapasitesi aynı. Özellikle cuma namazlarında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu konuda çok büyük talepler var. Şimdiden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor." diye konuştu.

MAYISTA TEMELİ ATILIYOR

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

