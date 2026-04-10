  3. Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda merakla beklenen "yeni bir vergi affı veya yapılandırma gelecek mi?" sorusuna son noktayı koydu. İşte önemli detaylar...

Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...
Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda merakla beklenen "yeni bir vergi affı veya yapılandırma gelecek mi?" sorusuna son noktayı koydu. İşte önemli detaylar...

Bakan Şimşek, ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunurken, vergi affı beklentisi içinde olanlara da önemli açıklamalarda bulundu. Peki, vergi affı çıkacak mı? İşte, Bakan Şimşek'in vergi affına yönelik yapmış olduğu açıklamalar..

Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

Bir televizyon programında ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Şimşek, vergi politikalarındaki kararlılığını vurguladı. Mevduat ve fonlardan alınan stopajlarda bir indirim veya artışın gündemlerinde olmadığını belirten Şimşek, yapılandırma ve af beklentileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

"Vergi indirimi konusuna gelince; bir vergi affı niteliğinde yapılandırma arayışı söz konusuysa, asla. Çok net."

"PARADAN PARA KAZANANLARDAN VERGİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek, vergi adaletini güçlendirme hedefi doğrultusunda, "herkesten kazandığı ölçüde vergi alma" prensibinin devam edeceğini belirtti. Çok kazanandan daha çok vergi alınmasına yönelik düzenlemelerin süreceğini ifade eden Şimşek, "Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

OLASI SENARYOLARA KARŞI "ÇEKMECEMİZ DOLU"

Bölgedeki jeopolitik risklerin yönetimi ve ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin şokları yönetme kapasitesinin güçlü olduğunu ispatladığını söyledi. Olası senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bu, bir dışsal şok. Olası senaryolara göre tabiri caizse çekmecemizde bizim bir tepki fonksiyonumuz var. Bu çerçevede süreci yönetiyoruz."

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Kadıköy Rıhtım Cami'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: Temeli o tarihte atılıyor...Kadıköy Rıhtım Cami'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: Temeli o tarihte atılıyor...

Tiryakilerin dikkatine: Sigara satışı yasaklanacak, işte o tarih!Tiryakilerin dikkatine: Sigara satışı yasaklanacak, işte o tarih!

Araç sahiplerinin yüzü güldü: Motorin ve benzine indirim geldi!
Araç sahiplerinin yüzü güldü: Motorin ve benzine indirim geldi!
Nisan ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!
Nisan ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!
Bakanlık duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!
Bakanlık duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın yükselişe geçti: 1 gram altın kaç lira, Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Altın yükselişe geçti: 1 gram altın kaç lira, Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?