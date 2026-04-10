Bakan Şimşek son noktayı koydu: Vergi affı 2026'da uygulanacak mı? İşte önemli detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda merakla beklenen "yeni bir vergi affı veya yapılandırma gelecek mi?" sorusuna son noktayı koydu. İşte önemli detaylar...

Bakan Şimşek, ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunurken, vergi affı beklentisi içinde olanlara da önemli açıklamalarda bulundu. Peki, vergi affı çıkacak mı? İşte, Bakan Şimşek'in vergi affına yönelik yapmış olduğu açıklamalar..

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

Bir televizyon programında ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Şimşek, vergi politikalarındaki kararlılığını vurguladı. Mevduat ve fonlardan alınan stopajlarda bir indirim veya artışın gündemlerinde olmadığını belirten Şimşek, yapılandırma ve af beklentileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Vergi indirimi konusuna gelince; bir vergi affı niteliğinde yapılandırma arayışı söz konusuysa, asla. Çok net."

"PARADAN PARA KAZANANLARDAN VERGİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek, vergi adaletini güçlendirme hedefi doğrultusunda, "herkesten kazandığı ölçüde vergi alma" prensibinin devam edeceğini belirtti. Çok kazanandan daha çok vergi alınmasına yönelik düzenlemelerin süreceğini ifade eden Şimşek, "Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz" dedi.

OLASI SENARYOLARA KARŞI "ÇEKMECEMİZ DOLU"

Bölgedeki jeopolitik risklerin yönetimi ve ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin şokları yönetme kapasitesinin güçlü olduğunu ispatladığını söyledi. Olası senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bu, bir dışsal şok. Olası senaryolara göre tabiri caizse çekmecemizde bizim bir tepki fonksiyonumuz var. Bu çerçevede süreci yönetiyoruz."

