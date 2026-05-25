AK Parti'den Özgür Özel'e sert eleştiriler: CHP'nin içi Orta Doğu'dan da karışık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, tartışmalara sebep olan torba kanuna ilişkin de açıklık getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarına sert tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Siyasi tehditte bulunana adım attırmayız." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"ÇATIŞMA CHP'LİLERİN KENDİ İÇİNDE"

Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezli ortaya çıkan tartışmaların ayrıntılarına değineceğim. CHP'lilerin kendi içlerindeki bu çatışma birilerinin AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle sayın Özgür Özel kendi zaaflarını kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etmek konusunda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.

Maalesef orada toplanan bazı kişilerin de sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan siyasi hakaret hedef gösterme ve siyasi hedef anlamına gelen bazı ifadeleri sayın Özgür Özel'e ve oradaki kişilere aynen iade ediyoruz. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşmaz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Atlatılmayacak kriz yoktur. Ancak bunun yerine siyasi yetersizliklerini sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltenlere bir adım bile attırmayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir

Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdir. Halen de biz bu olayın bir tarafı değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dile getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti, bu tablo ortaya çıktı. Bu konunun tarafı bizmişiz gibi gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel yönetiminin yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.

Yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karşı çıkmamakta önemlidir. Ne zaman bu deliller ortaya çıksa bu deliller neticesinde bir adım atılsa hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıp siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor diyorlar. Hep beraber gördük ki burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz Demokrasiyi tehdit eden oyunlar ortaya çıkmış. Bunu nereden öğreniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz.

Birde sık sık bir ifade kullanıyor sayın Özgür Özel 'Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor.' Tabi bu son derece standarttı düşük bir tanımlama. Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerek AK Parti'de yargı kolları yok. Ama sizin yönetiminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi himaye ettiğinizi yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi.

CHP'nin içi Orta Doğu'dan da karışık.

İRAN MERKEZLİ TARTIŞMALAR

Gerçekten biz toplantılara zaman zaman şahit oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye burada sağlanacak barışta kilit aktördür. Geçen gün bölge liderlerinin ve başkan Trump'ın katıldığı telekonferansta barış için ortaya bir irade koyuldu. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Hürmüz'den nükleere kadar Sayın Cumhurbaşkanımız kilit aktördür. Cumhurbaşkanımız her toplantıda Gazze'yi gündeme getiriyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Bu kaldırma kararı kanun emrettiği bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir yetkisini kullanmıştır. Akademi camiamıza öğrencilerimize hayırlı olsun.

TORBA KANUN İÇİNDEKİ İFADE HÜRRİYETİ MADDELERİ

Biz bu konuda çok hassasız. Bu adı üstünde bir taslak. Önceki ve ilişkili kanunlara atıfla yapılan düzenlemeler oluyor. Zaten bir değerlendirme süreci devam ediyor.

Vatandaşlarımızın sesini duyduk farkındayız. Bize iletilen konuları hassasiyetle inceleyeceğiz. Hepsinin sesini duyduğumuzu ifade ederim.

