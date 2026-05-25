AHİSİAD Heyeti, Ahilik Kültürünü Sanayi ve Teknoloji Dünyasında Geleceğe Taşıyor…

AHİSİAD (Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği) ve Kosova Prizren Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen “Ahilik ve Kosova’daki Yansımaları” sempozyumuna katılan Genel Başkan İbrahim ÇAM, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet KALA ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turgut TOK’tan oluşan AHİSİAD heyeti, programda gerçekleştirdikleri sunumlarıyla kadim Ahilik kültürünün modern sanayi ve teknoloji dünyasındaki stratejik önemine dikkat çekti.

Yoğun bir ilgi gören sempozyumun onur konuklarından biri olan AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, gerçekleştirdiği konuşmasında; Ahilik sisteminin sadece tarihsel bir miras olmadığını, bugün küresel ölçekte ihtiyaç duyduğumuz "doğruluk, dürüstlük ve dayanışma" gibi evrensel iş ahlakı ilkelerinin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ÇAM, AHİSİAD'IN İLHAM ALDIĞI TEMEL STRATEJİK YAKLAŞIMLARI ANLATTI

Başkan ÇAM konuşmasının devamında, "Balkanlar'daki esnaf ve sanayicilerimizle kurulan köprülerin, ortak medeniyet tasavvurumuzu geleceğe taşıyacak en kıymetli unsurlar olduğunun altını çizerken, AHİSİAD’ın ilham aldığı temel stratejik yaklaşımları şu başlıklarla vurguladı:

Kümelenme Modelinin Tarihsel Kökeni: Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu ve tarihteki ilk "Sektörel Kümelenme Modeli"nin mimarı olan Ahi Evran-ı Veli’nin öğretilerinin, bugün modern iş dünyasının en başarılı yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

Savunma Sanayisinde Bir Başarı Hikayesi: Bu kadim kümelenme modelinin, günümüzde SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi gibi dev projelerde başarıyla hayata geçirildiğini; yakın zamanda düzenlenen SAHA EXPO' da sergilenen yüksek teknolojili ürünlerin, aslında bu kadim modelin çağdaş bir uygulama örneği olduğuna dikkat çekti.

Sosyo-Ekonomik Bir Yol Haritası: Ahilik Sisteminin sadece bir esnaf örgütlenmesi değil; üretimden pazarlamaya, kaliteden sosyal dayanışmaya kadar her süreci kapsayan bütüncül bir sosyo-ekonomik model olduğunu ifade etti. Bu modelin, günümüzün hızla değişen global iş dünyasına ışık tutan evrensel bir vizyon sunduğunu belirtti.

AHİSİAD olarak misyonumuz; ecdadımızın bu derin mirasıyla, iş insanımızın verimliliğini artıracak ve ülkemizi katma değerli üretimle dünyada öncü kılacak bir ekosisteme dönüştürmektir.

Ahilik, geçmişin tozlu raflarında kalmış bir hatıra değil, yarınlarımızı inşa edecek olan 'medeniyet kodlarımızdır. Ahi Evran’ın bizlere miras bıraktığı 'kardeşlik, üretim ve liyakat' esaslı bu sosyo-ekonomik model, bugün küresel rekabetteki en büyük gücümüzdür.

"Savunma Sanayimizdeki Başarının Mimarı Ahi Evran’dır"

Genel Başkan Çam, Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu ve modern “Sektörel Kümelenme Modeli”nin mucidi olan Ahi Evran’ın vizyonunun bugün Türkiye’nin teknolojik hamlelerinde vücut bulduğunu belirtti. Çam, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ahi Evran’ın yüzyıllar önce tasarladığı bu model, günümüzde savunma sanayimizin gururu olan SAHA İstanbul gibi kümelenme yapılarında başarıyla uygulanmaktadır. Yakın zamanda icra edilen SAHA EXPO’da sergilenen yerli ve milli yüksek teknoloji ürünleri, bu kadim modelin çağdaş bir uygulama örneğidir. Ahilik, bir sistem bütünü olarak, üretimde kaliteyi ve kümelenmede dayanışmayı teşvik eden en güçlü yol haritamızdır."

Bizleri bu kadim topraklarda, Prizren’in tarihi atmosferinde bir araya getiren, gönül coğrafyamızla ticari köprüler kurmamıza vesile olan başta Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyenlerimize, düzenleme kurulu üyelerimize ve bizi dikkatle dinleyen siz kıymetli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Ortak tarihimizi, ortak bir gelecek vizyonuyla taçlandırmak temennisiyle, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Akademik Güç Balkanlar’da Buluştu

Sempozyum kapsamında AHİSİAD Bilim Kurulu da önemli katkılar sundu. Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kala, Ahilik sisteminin sosyo-ekonomik altyapısını akademik bir derinlikle ele alırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, "Türk Medeniyetinin Derin Kökleri: Ahilik" başlıklı sunumuyla medeniyet değerlerimizin Balkan coğrafyasındaki tarihsel izlerini analiz etti.

"Sınırları Aşan Bir Ekonomi Köprüsü"

AHİSİAD heyeti, sempozyumun sadece bir kültürel etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türkiye ve Kosova arasında yeni ticari iş birlikleri için stratejik bir temel oluşturduğunu belirtti. Dernek yönetimi, Ahilik kültürünün yardımlaşma ve dürüstlük prensiplerini, bölgedeki sanayici ve iş insanlarıyla hayata geçirilecek potansiyel kümelenme projeleri ile daha ileri seviyeye taşıma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Genel Başkan İbrahim Çam başkanlığındaki AHİSİAD Heyeti; Sempozyum sonunda katılımcılara özel günün anısına hazırlanan hediyelerini takdim etti.