CHP Pendik’ten “Mutlak Butlan” Kararına Tepki: Niyazi Güneri’den Sert Mesaj

CHP Pendik İlçe Başkanlığı, “Mutlak Butlan” kararına karşı Sancak Köprüsü’nden Beltur’a yürüyüş gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Niyazi Güneri, 39 ilçede eş zamanlı yapılan basın açıklamasında demokrasi ve halk iradesine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, CHP’ye yönelik açıklanan “Mutlak Butlan” kararına tepki göstermek amacıyla Sancak Köprüsü’nden Beltur’a yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul genelinde CHP’nin seçilmiş 39 ilçe başkanının eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamaları kapsamında gerçekleştirilen programa partililer yoğun katılım sağladı.

Yürüyüşün ardından Beltur’da, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri tarafından basın açıklaması yapıldı. Programa ayrıca Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, Pendik Emek Partisi yönetimi adına temsilciler ve Pendik Türkiye İşçi Partisi temsilcisi de katılarak dayanışma mesajları verdi.

“Tek ses, tek yürek olarak duruyoruz”

CHP İstanbul’un seçilmiş 39 İlçe Başkanı adına yapılan ortak açıklamada, partiye yönelik müdahalelerin demokrasiye zarar verdiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’un seçilmiş 39 İlçe Başkanı olarak, iktidar yürüyüşümüze yargı eliyle darbe vurmaya çalışan anlayışa ve onların işbirlikçilerine karşı tek ses, tek yürek olarak durduğumuzu ilan ediyoruz.”

“CHP halkın umudu olmaya devam ediyor”

Basın açıklamasında, CHP’nin toplumun farklı kesimlerinin umudu olduğu belirtilerek, son seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olmasının ardından iktidar yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Partiye yönelik müdahalelerin ise “millet iradesine karşı sivil darbe niteliğinde” olduğu savunuldu.

“Özgür Çelik ve Özgür Özel’in yanındayız”

Açıklamanın dikkat çeken bölümünde ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’un 3 kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’in sonuna kadar yanındayız. Türkiye’mizin aydınlık geleceği için verdiğimiz bu onurlu mücadelede, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.”

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri de demokrasiye, hukuk devletine ve halk iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.