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CHP'den son dakika açıklaması! Sıradaki hedef İBB

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından öncelikli hedefin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

CHP'den son dakika açıklaması! Sıradaki hedef İBB
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Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın önemli açıklamalarda bulundu. Günaydın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın CHP ile terör örgütleri arasında bağlantı olduğunu öne süren iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.

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Büyükataman'ın, "CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in "Kent Uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" sözlerine tepki gösteren Günaydın, bu suçlamaların siyasi bir saldırı olduğunu vurguladı. Selamlar, "Bizi ne ile suçluyorsun?" DEM ile "Kent anlaşmasını" gerçekleştirdik. Yerel seçimlerde iki siyasi parti, "Neler yapabiliriz?" sorusuna yanıt aradı. "Bu suçlamanın ne kadar büyük olduğunu düşünün!" dedi.

İSTANBUL'DA 2019 DERSİ

Günaydın, gazeteci Yavuz Oğhan tarafından sorulan "İstanbul işaretini mi aldınız?" sorusuna yanıt olarak, "Burada çok açık değil mi?" dedi ve ekledi: "Esenyurt yetmemeli, İBB de bakılmalıdır."Ne yapmayı planlıyorsun? 2019 yılında yaptın mı? 2019 yılında yaptın da dersi almadın mı? Mitil attın da dersi almadın mı? Bir sonraki hedefiniz nedir? Bunların yeni yöntemle ilgili olduğu açıktır.MHP'nin geçmişte yaptığı hatalara dikkat çekti. Günaydın, suçlamaların ve kayyım atamasının yeni süreçle doğrudan ilgili olduğunu vurguladı.

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