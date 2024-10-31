İslam Memiş altın konusunda uyardı! Benim param olsa onu alırdım

YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, son bir aydının altın yerine euroyu seçtiğini belirtti ve "En ucuz euro kaldı çünkü" dedi. Euro, parite üzerinden takas için en iyi seçenektir. Altın ve gram altın yeni rekorlara ulaştı. Gram altın 3190 liraya yükseldi. Altın fiyatı ise 2790 dolara yükseldi.

Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmayanın hesabı tehlikede!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara mesaj! Esenyurt meydanına davet etti

Toplu taşımaya dev zam! O şehirde vatandaşlar isyan etti





Hedefi 2780 olsa da ons altında almıyoruz; %50 alım için euro alıyoruz. Altın ve gümüş almaktan hoşlanmam. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Kasım'daki seçimlerinden sonra durum daha açıkça ortaya çıkacaktır. Balon günlük olarak büyümeye devam ediyor. Balon patladığında satışlar artacaktır. Altın ve gram altın için her zaman tek bir yol haritası vardı.

EUROYA İŞARET ETTİ

Altın veya gümüş eşyalara sahip olanlar beklemeli. Eldeki paraların euroda değerlendirilmesi yararlı olabilir diye uyarılarım vardı. Bugün bir ons altın ve bir ons gümüş almak için bu fiyatlara sahip olsaydım, cebimde dolarım. Gram altın ve gram gümüş almak yerine euro alırdım. Yatırımlarımızda sabırlı davranıyoruz. Beklemenin ne demek olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Her ay rekor denemeleri yapılacaktır, bu yüzden nakit ihtiyacın yoksa beklemeye devam et."