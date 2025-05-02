Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un akıllara ziyan ifadesi ortaya çıktı: Reklam firmalarına el işi ürünler sattım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesindeki çelişkiler tartışma konusu oldu.

"ELDEN ALDIM" DEMİŞTİ 4.5 MİLYON RİZE'DEN HESABINA YATMIŞ

Aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu beyan eden Zeynep Ongun, aylık 310 bin lira kirası olan bir evde 4.5 milyon lira ödeme yaparak nasıl oturduklarını anlattı. Emniyetteki ifadesinde ödemeyi Murat Ongun'un kendisine elden verdiğini beyan eden Zeynep Ongun'un hesap hareketleri incelendiğinde hem kira ödemesinin hem depozitonun Rize'den hesabına yatan 4.5 milyon liradan karşılandığı anlaşıldı.

"KAYINVALİDEMDEKİ ALTINLARI BOZDURDUM" DEDİ

Zeynep Ongun, söz konusu parayı eşinin Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ödeyeceğini ancak paranın gecikmesi üzerine kayınvalidesinde duran yaklaşık 2 kilo altını Rize'de bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Zeynep Ongun'un bu ifadesi Murat Ongun'un "İmamoğlu kiraya destek oldu" yönündeki beyanını boşa çıkardı. Murat Ongun'a ait İstanbul'da iki ayrı bankada kasa olmasına rağmen çiftin altınlarını Giresun'da kayınvalidesinin evinde neden muhafaza ettikleri soru işareti oluşturdu. Öte yandan, savcılığın tespitlerine göre Zeynep Ongun'un söz konusu tarihlerde Rize'ye gitmediği anlaşıldı.

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"REKLAM FİRMALARINA EL İŞİ ÜRÜNLER SATTIM"

Zeynep Ongun hesabına Medya AŞ'ye iş yapan reklam firmalarından gelen paraları fatura karşılığı söz konusu firmalara takı, boncuk vs. sattığını ifade etti. Müşteki firmalar ise kendilerine takı gelmediğini ve Emrah Bağdatlı'nın baskısı ile para göndermek zorunda kaldıklarını söyledi. Zeynep Ongun ürünlerin hangi kargo ile gönderildiği sorusuna ürünleri tanımadığını, bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını aktardı. Ongun ayrıca Nişantaşı'nda henüz açılışını yapamadığı bir dükkanı olduğunu da sözlerine ekledi.