Pendikspor Derneği Atakan Yüce İle Yola Devam Dedi...

Pendikspor Derneği Atakan Yüce İle Devam...

Pendikspor Kulübü Derneği'nin Olağan Genel Kurulu, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı. Tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut başkan Atakan Yüce, güven tazeleyerek, Pendikspor Kulübü Derneği Başkanlığı’na oy birliğiyle yeniden seçildi.

29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen kongreye, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediye başkan yardımcısı ve Pendikspor Kulübü Derneği Başkanı Atakan Yüce, belediye başkan yardımcıları Selim Bayram ve Nuri Tüzek, Pendikspor Futbol Kulübü Başkanı Aytaç Odabaş, PESİAD Başkanı Cüneyt Battal, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri ve kulüp yöneticileri katıldı.

Divan Başkanlığını PESİAD Onur Kurulu Üyesi Bülent AYDIN, yardımcılıklarını ise PESİAD Yönetim Kurulu Üyelerinden Emrah DURASI ve Yavuz YILDIRIM'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ATAKAN YÜCE, “YENİDEN SÜPER LİG HEDEFİ İLE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Faaliyet ve denetim raporlarına ilişkin mali tabloların okunup, gündem maddelerinin tek tek onanarak, karara bağlandığı kongrede ilk olarak söz alan Pendikspor Dernek Başkanı Atakan Yüce, yaptığı selamlama konuşmasında; dernek olarak geçmiş dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin sportif ve kurumsal hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Pendikspor'un başarısı için birlik ve beraberlik içinde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden başkan Atakan Yüce, “Yeni ve daha güçlü bir yönetim anlayışıyla kulübün kurumsal yapısını daha da sağlamlaştıracağız. Sportif başarı çıtasını yükseltmek ve Pendikspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

AHMET CİN, “PENDİKSPORUMUZUN BAŞARISI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, kentsel dönüşümden, otoparka, trafikten spor tesisleri ve yeni yatırımlara ilişkin hayata geçirdikleri ve devam eden belediye yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak başladığı konuşmasını, “Hedefimiz; gururumuz, gözbebeğimiz Pendiksporumuzun geleceğini mali ve kurumsal yapı olarak Süper Lige hazır hale getirmektir. Bunun için kulüp başkanımız Aytaç Odabaş ve yönetimi ile birlikte dernek başkanımız Atakan Yüce ve yönetimi el birliğiyle çalışacaklar. Belediye olarak biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken her türlü desteği vereceğiz. Bu vesileyle dernek başkanlığına yeniden seçilen Atakan Yüce başkanımız ve yönetimini tebrik ediyor; yeni dönemde üstün başarılar diliyorum.” Sözleriyle tamamladı.

Kongrede son olarak söz alan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, yeniden Pendikspor Derneği Başkanlığına seçilen Atakan Yüce ve yönetimini tebrik ederek başladığı konuşmasında, “Belediye başkanımız Ahmet bey ve sizler sayesinde tam bir Pendikspor taraftarı olduk. Bu nedenle yeni yönetimle ve yeniden Süper Lig hedefiyle Pendiksporumuzun sportif başarılarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu vesileyle Atakan başkanımız ve yönetimini bir kez daha tebrik eder; yeni sezonda üstün başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.

"HER ŞEY PENDİKSPORUMUZUN GELECEĞİ İÇİN"

Tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut başkan Atakan Yüce, güven tazeleyerek oy birliğiyle dernek başkanlığına yeniden seçildi. Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan başkan Atakan Yüce; kendilerini bu göreve layık gören kongre delegelerine teşekkür ederek; “Her şey Pendikspor için, her şey kulübümüzün geleceği için. Yönetim olarak yeni dönemde sportif ve kurumsal başarılar için çalışacağız. Pendikspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Seçim sonrası yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu;

YENİ YÖNETİM KURULU ASİL:

ATAKAN YÜCE

ALİ ASLAN KILIÇ

ALPER SARISOY

AYTAÇ ODABAŞ

CÜNEYT BATTAL

ERSAN KARABULUT

FAHRETTİN KARAKURT

FAHRETTİN YÜCE

TAHİR MURAT ŞAKAKLI

GÖKHAN ÖCAL

HÜSEYİN SEL

İSMAİL KANSU

İSMAİL KOÇ

KEMAL PİROĞLU

MEHMET LATİF YAŞLI

MEMDUH DELİKAYA

MUHARREM KIR

MURAT ÇEVİK

MURAT ÖZDEMİR

NECMETTİN BAYRAM ÖZCAN ÖFEKLER

SELİM DİLEK

SERKAN ÖZER

SİRVET KÜÇÜKAKYÜZ

SÜLEYMAN TURAN

ŞEMSETTİN VAROL

YASİN KADIOĞLU

YAVUZ ÖZKARAKAŞOĞLU

YUNUS ŞAHİN

YUSUF YAKUT

YEDEK:

ALİ ÇELİK

RÜSTEM KABİL

ŞAHİN İPEK

RECEP YEŞİLYURT

NİHAT MUTLU

MEHMET DEMİR

MURAT AĞIR

GÖKHAN ÇAĞLAYAN

ALPER YİĞİT

ALİ İMRAN EROL

GENEL KURULU ASİL:

ERHAN YILMAZ

MURAT DEMİRAY

ABDULLAH KARAKIŞ

GENEL KURULU YEDEK:

DENİZ AKTÜRK

YILDIRAY KARACA

TARIK KURU

DİSİPLİN KURULU ASİL:

M.ZAHİD KIROĞLU

HÜSNÜ BAŞKAYA

AHMET ÇAKIROĞLU

SAMET ÖZER

ERDEM YAĞCI