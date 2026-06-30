  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması

Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte çevre düzenini sağlamak, haşere oluşumunu önlemek ve olası yangın risklerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar, mahalle mahalle planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması
Yayınlanma:

Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte çevre düzenini sağlamak, haşere oluşumunu önlemek ve olası yangın risklerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar, mahalle mahalle planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması

15 Mart tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında Postane, Yayla, Cami, İstasyon, Evliya Çelebi, Mimar Sinan, Fatih ve Orta mahallelerinde birinci tur ot biçme çalışmaları tamamlandı. Mevsim koşullarına bağlı olarak yeniden uzayan otların biçimi için bu mahallelerde ikinci tur çalışmalara başlanacak. Ekipler, bugün itibarıyla ise Şifa ve Aydınlı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması

Mahallelerin yanı sıra parklar, kavşaklar ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda da rutin bakım ve ot biçme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla hem kent estetiğinin korunması hem de vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak hedefleniyor.

Tuzla Belediyesi'nden yaz öncesi kapsamlı ot biçme çalışması

Tuzla Belediyesi, yaz boyunca ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve ot biçme çalışmalarını periyodik olarak sürdürerek Tuzla'nın her noktasını yaz mevsimine hazır hale getirmeye devam edecek.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Tuzla’da “Mahallemde Şenlik Var!” coşkusu başlıyor
Tuzla’da “Mahallemde Şenlik Var!” coşkusu başlıyor
Pendikspor Derneği Atakan Yüce İle Yola Devam Dedi...
Pendikspor Derneği Atakan Yüce İle Yola Devam Dedi...
Tuzla’da Muharrem ayı bereketi: Aşure ikramları 1 Temmuz’a kadar sürecek
Tuzla’da Muharrem ayı bereketi: Aşure ikramları 1 Temmuz’a kadar sürecek
Tuzla’nın genç yıldızları mezun oldu
Tuzla’nın genç yıldızları mezun oldu
Tuzla Deniz Festivali 3 Başlıyor
Tuzla Deniz Festivali 3 Başlıyor
Pendik Belediyesinden Muharrem Ayı’na Özel Aşure İkramı
Pendik Belediyesinden Muharrem Ayı’na Özel Aşure İkramı
Yeşilay Pendik Basınla Buluştu: Gençler İçin Yeni Projeler Yolda...
Yeşilay Pendik Basınla Buluştu: Gençler İçin Yeni Projeler Yolda...