CHP'de ihraç düğmesine basıldı! 9 Milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç isteğiyle disipline sevk edildi
Cumhuriyet Halk Partisinde mutlak butlan kararıyla tekrar göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi arasındaki gerginlik devam ederken beklenen bir kararla ihraç düğmesine basılarak Özgür Özele en yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.
CHP Sözcüsü Sarı Müslim Sarı, "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor" açıklamasında bulundu.
İŞTE İHRACI İSTENEN VEKİLLER
"Bu iki aşamadan bizim üzerinde durduğumuz özellikle bu cendereden ve partinin bu mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, kongre ve kurultayları yok sayılan bir sürece katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe olan arkadaşlarla ilgili disiplin süreci kararı almak durumunda kalıyoruz." diyen Sarı, "Karar oy birliğiyle alınmıştır." açıklamasında bulundu.
BAŞARIR VE VELİ AĞBABA DA LİSTEDE
Disipline sevk edilen isimler şöyle:
Ensar Aytekin
Ali Mahir Başarır
Gökan Günaydın
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Özgür Karabat
Umut Akdoğan
Veli Ağbaba
Turan Taşkın Özer
Burhanettin Bulut
ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDİLECEK Mİ?
Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacağını söyledi.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber