CHP'de ihraç düğmesine basıldı! 9 Milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç isteğiyle disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Sarı Müslim Sarı, "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor" açıklamasında bulundu.

İŞTE İHRACI İSTENEN VEKİLLER

"Bu iki aşamadan bizim üzerinde durduğumuz özellikle bu cendereden ve partinin bu mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, kongre ve kurultayları yok sayılan bir sürece katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe olan arkadaşlarla ilgili disiplin süreci kararı almak durumunda kalıyoruz." diyen Sarı, "Karar oy birliğiyle alınmıştır." açıklamasında bulundu.

BAŞARIR VE VELİ AĞBABA DA LİSTEDE

Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacağını söyledi.

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