Milliyetçi Hareket Partisi Pendikli muhtarları dinledi

"İstanbulla Buluşuyoruz, İstanbullularla Kucaklaşıyoruz" vizyonuyla hayata geçirilen "İstanbul Aklımızda, Söz Muhtarlarımızda" programı, 14 Temmuz 2026 tarihinde Pendik Millet Bahçesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

​Pendik ilçesindeki mahalle muhtarlarının yerel sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduğu programa; MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, İl Başkan Yardımcıları, MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, İlçe Başkan Yardımcıları ve Pendik’in mahalle muhtarları katıldı.

​"Muhtarlarımız Siyasal Hayatımızın En Önemli Kilit Taşlarıdır"

​Programda muhtarların demokrasideki ve yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çeken MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, MHP bünyesinde Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinin bulunduğunu ve bu önemli görevi Murat Tatar'ın yürüttüğünü belirtti.

​Muhtarların mahalledeki her bireye dokunan hayati bir köprü olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

​"Pendik; marinasıyla, havalimanıyla büyük bir metropol ancak kırsalında 5 köyü olan çok özel bir ilçemiz. Bu devasa ilçenin sorunlarını en iyi, mahallesine en hakim olan muhtarlarımızdan öğrenebiliriz. Mahalledeki yeni doğan bebekten engelli vatandaşımıza, burs desteği bekleyen üniversite öğrencimizden iş arayan vatandaşımıza kadar her konuya hakim olan en değerli aktörler muhtarlarımızdır."

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​Pendik İçin Kırsal Kalkınma ve İmar Müjdesi

​Konuşmasında Pendik'in kırsal bölgelerindeki imar sorunlarına ve tarımsal potansiyele değinen İl Başkanı Volkan Yılmaz, ilçedeki 5 köyün "kırsal mahalle" statüsüne kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

​Eski Mevkidaşı ile İş Birliği: Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden mevkidaşı olan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile bu konuyu detaylıca görüşeceğini belirtti.

​Tarımsal Kendi Kendine Yetebilirlik: Pendik'in verimli arazilerinin daha etkin kullanılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Pendik bu kadar verimli topraklara sahipken domatesi Antalya’dan almamalı. Silivri, Şile ve Pendik gibi ilçelerimiz doğru tarım politikalarıyla tüm İstanbul’un ihtiyacını karşılayabilecek güçtedir" dedi.

​Ulaşılabilir ve Kucaklayıcı Siyaset

MHP’nin her an kapısı çalınabilir, ulaşılabilir bir parti olduğunu hatırlatan İl Başkanı, ötekisi olmayan bir İstanbul inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

​Eylül Ayında Pendik Belediye Meclisi'ne Sunulacak

​MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, programın sadece bir dinleme toplantısından ibaret kalmayacağını, somut adımlarla taçlandırılacağını müjdeledi.

​Alınan karara göre; MHP Pendik Belediye Meclis Üyeleri, Eylül ayına kadar Pendik’teki tüm muhtarları tek tek ziyaret edecek. Toplantıda dağıtılan "Muhtar Bilgi Talep Formu" aracılığıyla; altyapı, ulaşım, güvenlik, sosyal yardım, deprem toplanma alanları ve sokak güvenliği gibi kritik başlıklarda toplanan veriler raporlaştırılacak.

​Eylül ayındaki Pendik Belediyesi meclis toplantısında, her bir mahallenin sorunu tek tek kürsüden dile getirilerek çözüm yolları aranacak.

​Program, muhtarların mahallelerine dair taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini hem sözlü hem de yazılı olarak MHP heyetine iletmesiyle son buldu.