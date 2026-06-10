CHP'de olay iddia: Taraf seçmeyen isimler istifaya hazırlanıyor!

CHP'de ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Özgür Özel'i destekleyen üçüncü bir grubun oluştuğu, sürecin sonunda yeni bir partinin kurulabileceği ve bazı isimlerin istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğundan alınan Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti arayışında olduğu iddiaları konuşulurken, gazeteci Hacı Yakışıklı tv100'deki canlı yayında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Meclisteki toplantıya da katılan Özgür Özel'e yakın milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Yakışlıklı, "Özgür Özel'e eleştiri şu: Sürekli rest çekmekle yol yürünmüyor. İsim de verebilirim ama kamuoyunun tanıdığı isimler, onu da söyleyeyim.

Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiri şu: Kılıçdaroğlu arınma diyor ama arınmaya kendine yakın isimlerden başlamalı." diye konuştu.

"CHP'DE 3. YOL VAR"

Şu an da CHP'de 3 farklı yolun oluştuğunu iddia eden Yakışıklı, "Kemal Bey'e yakın olanlar, Özgür Bey'e yakın olanlar ve 3. yol. 6-7 kişiler." dedi.

"BAZI İSİMLER İSTİFAYA HAZIRLANIYOR"

Bazı milletvekillerinin istifaya hazırlandığını belirten Yakışıklı, şu ifadeleri kullandı:

"İçlerinden 6 ila 7 milletvekili şu anda istifa hazırlığı yapıyor. Yani Özgür Özel'e yakın olmalarına rağmen, mevcut pozisyon sebebiyle onun CHP'sinden istifa etmeyi düşünüyorlar."

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