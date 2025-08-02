CHP seçim istiyordu! Bakan Uraloğlu seçim tarihini açıkladı

CHP'nin erken seçim çağrılarına geçtiğimiz gün yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2028'de, yerel seçimler ise 2029'da yapılacak. Bay Özgür'ün hayalini kurduğu gibi rastgele bir tarihe bakıp seçim kararı almak bizim yöntemimiz değil" ifadelerini kullanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise seçim için farklı bir tarihi işaret etti.

"SEÇİM MUHTEMELEN 2027'DE OLACAK"

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimden bağımsız, biz böyle o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini takip ediyoruz, bir anda 2027'nin sonuna doğru geldik diyelim. Ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı, bunu ben yaşıyorum, rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sözlerini "Biz iyi niyetle yola çıktık. Allahuteala çıktığımız bu iyi niyetli yolda bizleri muvaffak etsin. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" diyerek sonlandırdı.

Kaynak: Haberler.com

Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama: Öcalan Demirtaş'a şaşı bakıyor

Bülent Arınç, AK Parti seçmenini kızdırmaya devam ediyor! Özgür Özel'e övgüler yağdırdı: Ben nasıl minnet duymam

Selçuk Bayraktar Next sosyal medya eleştirilerine ateş püskürdü: Dışarıdan saldırı bekledik, içeriden oldu

Haberin Devamı

Özgür Özel esnaf ziyaretinde: Eşinin EYT' den emekli olmasına ''hamdolsun'' diyen esnafa böyle çıkıştı!