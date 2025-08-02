Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama: Öcalan Demirtaş'a şaşı bakıyor

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında konuyla ilgili AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak açıklama ve yorumlar geldi.

Tayyar, süreçle ilgili 6-7 Ekim 2014'teki Kobani Olayları'ndaki rolü nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi ihtimaliyle ilgili konuştu.

"ERTESİ GÜN DE BIRAKILABİLİR, 3 GÜN SONRA DA"

Tayyar "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok aslında? Ertesi gün de bırakılabilir, 3 gün sonra da." diyerek "Bunun siyasi bir tercih olduğunu, bunda Öcalan'ın da negatif etkisinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ÖCALAN DEMİRTAŞ'A ŞAŞI BAKIYOR, DEM PARTİ'YE TALİMAT VERDİ"

Tayyar, sözlerinin devamında ses getirecek bir yorumda bulunarak "Öcalan'ın Demirtaş'a şaşı baktığını, DEM Heyeti'nin mümkün olduğunca ondan uzak kalması talimatı verdiğini, ilişkilerin çok arzu edilecek şekilde gelişmediğini görüyoruz. Tutanaklardan edindiğimiz intiba da o." ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN KÜRT SEÇMEN ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ AĞIRLIĞI VAR"

"Demirtaş'ın Kürt seçmen üzerinde çok ciddi bir ağırlığı var." diyen Tayyar "Bu potansiyelin kontrol dışı gelişmelere yol açabileceği kaygısıyla Abdullah Öcalan'ın, onun bir aktör olarak sahaya çıkmasından çok hoşnut kalmadığını görüyoruz. Bunun çok doğru olmadığı kanaatindeyim." sözleriyle yorumunu paylaştı.

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