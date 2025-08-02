Selçuk Bayraktar Next soayal medya eleştirlerine ateş püskürdü: Dışarıdan saldırı bekledik, içeriden oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya ağı 'NeXT Teknofest' hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şimdi ben de buradayım, Türkiye'nin yeni milli dijital yuvası: NeXT Sosyal TEKNOFEST gençlerinin ellerinde yükseliyor. Gençlerimiz güvencemiz. Bizler başlattık, onlar tamamlayacak. Medeniyetimiz yeniden ayağa kalkacak." değerlendirmesine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı ise "Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de yerli sosyal medya uygulaması NeXT Teknofest Sosyal'deyiz. Sizler de Bakanlığımızın faaliyetlerini yakından takip etmek için https://sosyal.teknofest.app/@tcsavunma hesabımızı takibe alabilirsiniz" paylaşımında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli duruş artık dijital meydanlarda da güç kazanıyor. Yeni sosyal medya platformumuz NeXT'te ben de varım. Hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merhaba, ben de NeXT Sosyal'deyim. Bu platformun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.