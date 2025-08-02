Selçuk Bayraktar Next soayal medya eleştirlerine ateş püskürdü: Dışarıdan saldırı bekledik, içeriden oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Teknofest Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor. Yerli ve milli platformumuz artık yayında. Türkiye'nin dijital geleceğine atılan bu önemli adım hepimize hayırlı olsun. Biz de bu yolculukta NeXT'te yerimizi gururla aldık" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her alanda yerli ve milli teknolojilerini geliştiren, güçlü altyapısını kuran bir Türkiye. NeXT Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.