CHP Pendik'ten Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Yönetimi Pendik’te bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ziyaret sonrası kısa bir açıklama gerçekleştirdi. Güneri “ Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum.

Bugün bizlere ev sahipliği yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Mustafa Ayabakan ve dernek yönetimine misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı olarak gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

