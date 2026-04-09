Levent'teki konsolosluk saldırısında araçları kalkan olan servisçilerden örnek mesaj: Polisimize birşey olmasın, malımız gitsin!

Çatışmanın ortasında kalarak araçları kurşunlanan servis şoförleri emniyet güçlerine destek vererek insanlık dersi verdi.

İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan hain saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda infial oluşturmuştu.

Aynı bölgede çalışan ve çatışmanın ortasında kalarak, araçları kalkan olarak kullanılan, servisçilerden dikkat çeken açıklamalar geldi.

"POLİSLERİMİZE BİR ŞEY OLMASIN MALIMIZ GİTSİN"

Çatışmanın ortasında kalan servis araçlarının sahipleri yaşadıkları dehşeti anlattı. Servisçi Murat Aygün, aracına çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirterek, “Servis aracımız 8 yerinden vuruldu, yaklaşık 100 bin lira zararımız var. Ama can sağlığı olsun. Polislerimize bir şey olmasın, malımız gitsin. Allah’a şükür kimseye bir şey olmadı” dedi.

Olay sırasında araç içinde bulunan arkadaşlarının da ölümle burun buruna geldiğini ifade eden Aygün, yaşananların büyüklüğüne dikkat çekti.

"MALA ZARAR GELSİN AMA CANA ZARAR GELMESİN"

Bir diğer servisçi İbrahim Aybi ise sözleriyle adeta ders verdi. Aybi, “Bizim emniyet teşkilatımıza zarar gelmesin, önemli olan bu. Mala zarar gelsin ama cana zarar gelmesin. Polisimiz gereken cevabı verdi. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Aybi ayrıca saldırının daha yoğun saatlerde yaşanması halinde büyük bir facianın yaşanabileceğini vurgulayarak, “Burası binlerce insanın çalıştığı bir yer. Eğer akşam servis saatinde olsaydı sonuç çok daha ağır olurdu” diye konuştu.

"KÜÇÜMSEYENLERE KARŞI SAĞDUYUNUN ZAFERİ"

Olay sırasında polise yönelik alaycı ifadeler kullanan 8 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmasıyla birlikte toplumda büyük tepki oluşurken, servisçilerin sözleri ise sosyal medyada takdir topladı.



