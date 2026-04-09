Bursa Büyükşehir’de seçim sonuçlandı: Bursa Büyükşehir AK Parti'ye geçti!

“Usulsüzlük”, “rüşvet” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Bozbey'in yerine yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği seçimlerinde ilk sonuçlar geldi...

Mustafa Bozbey'in yerine yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği seçimlerini AK Parti adayı Şahin Biba kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonrası gözler bugün yapılacak başkan vekilliği seçimlerine çevrildi. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in “usulsüzlük”, “rüşvet” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı.

CHP’LİLERDEN PROVOKASYON

Saat 11.00’de başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde belediye binası çevresinde hareketli anlar yaşandı. CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş öncülüğünde yaklaşık 200 kişilik bir grup belediye binasına geldi. Grup, arka otopark girişindeki camları kırarak meclis salonuna ulaşmak istedi. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı’nın adayı da netleşti. AK Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba’yı başkan vekilliği için aday gösterirken, CHP ise aday çıkarmama kararı aldı.

İLK TUR OYLAMASI TAMAMLANDI

Haber7 Muhabiri Dilan Dundar’ın Bursa’dan aktardığı bilgilere göre; ilk tur oylamada Şahin Biba, 61 oy aldı. Ancak başkan vekilinin seçilebilmesi için gerekli olan 71 oy sağlanamadı. Bu nedenle seçim ikinci tura kaldı.

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri seçimlere katılmazken, 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yeni başkan vekili 3. turda belli olacak.

İkinci tur oylama saat 13:00’te başlayacak. Başkan vekilliği seçiminin üç tur üzerinden tamamlanması beklenirken, sonucun üçüncü turda netleşeceği belirtiliyor.

HİÇBİR CHP VE İYİ PARTİLİ, SALONA GİRMEDİ

Gelen bilgilere göre; arbede esnasında meclis üyelerinin salona girişlerine izin verilmesine rağmen hiçbir CHP ve İYİ Partili meclis üyesi salona girmedi.

İKİNCİ TURDA 60 OY BİBA'YA

Başkanvekili seçiminin ikinci turunda da 61 üye oy kullandı. Şahin Biba 60 oy aldı.

Toplam üye sayısının 3/2’si olan 71 oy sayısına ulaşılamadığı için seçim üçüncü tura kaldı.

1 üye “Biba” yerine “Babi” yazdığı için oy geçersiz kabul edildi.

3. turda bu kez salt oy çoğunluğuna bakılacak.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN MECLİS’TE 59 ÜYESİ VAR

Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın 59 üyesi yer alıyor.

CHP’li üyelerin sayısı ise Başkan Bozbey’in tutuklanması sonrası 40’a düştü.

İYİ Parti’nin 3, Yeniden Refah Partisi’nin 1, Türkiye İttifakı Partisi’nin 1 meclis üyesi bulunurken, Meclis’te bağımsız 1 üye de bulunuyor.

Seçimde ilk 2 turda 3’te 2 çoğunluk aranacak. Yani adaylardan birinin 106 oyun 71’ni alması gerekecek.

3. turda ise salt çoğunluğa sahip aday başkanvekili seçilecek.

